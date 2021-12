Percheziţii la persoane care au cumpărat arme de pe internet Politistii au demarat, ieri, o ampla actiune care vizeaza persoane din Bucuresti si alte 36 de judete care ar fi cumparat arme de la o firma din Ungaria fara a respecta conditiile de procurare. Potrivit oamenilor legii, aremele au fost cumparate de pe internet si aduse in tara cu ajutorul unor firme de curierat. In Oltenia, politistii au descins la suspecti din Dolj, Mehedinti, Olt si Valcea. Politistii spun ca, in total, au fost facute 103 perchezitii in Bucuresti si 36 de judete, printre care se numara si Dolj, Mehedinti, Olt si Valcea. In Craiova a fost facuta o perchezitie, iar in localitati… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

