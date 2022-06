Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bistrița efectueaza trei percheziții la locuințele unor persoane din Bistrița, banuite de comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos, furt calificat și tainuire.…

- Ieri seara, Florin Salam a avut de susținut un concert la Sibiu, acolo unde a incins atmosfera intr-un club, insa inainte ca artistul sa urce pe scena, cei prezenți au dat nas in nas cu poliția. Mai multe persoane au fost legitimate și percheziționate.

- VIDEO: Percheziții la Alba Iulia și Sebeș. Trei persoane reținute pentru trafic de droguri Polițiștii BCCO au desfașurat percheziții la Alba Iulia și Sebeș, la la persoane banuite de trafic de droguri de risc. Trei suspecți au fost reținuți. Oamenii legii au fost confiscat cannabis, bani și telefoane.…

- Politistii din municipiul Bacau au efectuat, marti, cinci perchezitii domiciliare la suspecti de tulburarea ordinii si linistii publice si uz de arma fara drept, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, subcomisarul Catalina Paduraru, a declarat ca 13 persoane au fost conduse la sediul politiei…

- PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de evaziune fiscala: Cheltuiei fictive de aproape jumatate de milion de lei inregistrate in evidența contabila PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de evaziune fiscala: Cheltuiei fictive de aproape jumatate de milion de lei inregistrate in evidența contabila…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de comercializarea de haine contrafacute. Ce au descoperit polițiștii VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de comercializarea de haine contrafacute. Ce au descoperit polițiștii Astazi, 19 aprilie, politistii Inspectoratului de Poliție Județean…

- Retinuti de politisti In ziua de 28 martie a.c., in jurul orei 16:30, politistii Sectiei 1 Politie Pitesti au fost sesizati, de catre reprezentantul unui magazin dintr un centru comercial, cu privire la faptul ca doua persoane ar fi sustras mai multe produse vestimentare si au incercat sa paraseasca…