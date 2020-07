Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost retinute pentru trafic de droguri in urma unor perchezitii facute de politisti si procurori DIICOT Cluj in judetele Maramures si Cluj. Acestea ar fi procurat si vandut cannabis, MDMA si substante psihoactive in municipiul Cluj-Napoca.

- Ziarul Unirea VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba Iulia și Cluj Napoca la persoane banuite de delapidare, inșelaciune și fals. Soț și soție, REȚINUȚI de polițiști, dupa ce și-au insușit peste 1.000.000 de lei Polițiștii din Alba au reținut doua persoane care sunt banuite de fapte de delapidare, inșelaciune,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj-Napoca, au documentat activitatea infracționala a unor persoane banuite de efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. Astazi, polițiștii au efectuat 11 percheziții…

- Politistii constanteni si procurorii DIICOT au facut 13 perchezitii la persoane banuite de trafic de minori si de proxenetism, iar opt barbati cu varste cuprinse intre 19 si 47 de ani au fost retinuti in acest dosar.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si Calarasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. B.T. Calarasi, au efectuat 5 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni cu droguri. La data de 5 iunie a.c., politistii specializati in combaterea criminalitatii…

- Ziarul Unirea UPDATE VIDEO| Șase suspecți REȚINUȚI in urma PERCHEZIȚIILOR la persoane banuite de taiere ilegala și furt de arbori. S-a aplicat sechestru pe 4 terenuri și un autoturism de lux Șase suspecți au fost REȚINUȚI in urma PERCHEZIȚIILOR la persoane banuite de taiere ilegala și furt de arbori.…