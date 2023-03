Percheziții la persoane bănuite de înșelăciune online. Peste 30 de victime, păgubite cu 1,6 milioane de lei Polițiștii și procurorii din Timișoara au facut ieri 11 percheziții și au dus la audieri 11 persoane intr-un caz de inșelaciune. Potrivit procurorilor, suspecții ar fi inșelat 32 de persoane, pe care le-ar fi convins sa vireze bani in schimbul promisiunii unor caștiguri substanțiale. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, miercuri […] Articolul Percheziții la persoane banuite de inșelaciune online. Peste 30 de victime, pagubite cu 1,6 milioane de lei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

