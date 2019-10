Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges desfasoara, luni, perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furt calificat, acestea fiind suspectate ca ar fi sustras mai multe bunuri din incinta unei societati comerciale. "Politistii din cadrul Serviciului de…

- "Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges, impreuna cu politistii Sectiei de Politie Rurala Bascov si specialisti criminalisti din cadrul Serviciului Criminalistic Arges, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa…

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, desfașoara cinci percheziții, la persoane banuite de furt calificat. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, impreuna cu…

- Update! Percheziții in Argeș la persoane banuite de furt calificat! Patru persoane vor fi audiate. In aceasta dimineața, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești au desfașurat cinci percheziții domiciliare, la locuințele…

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Tirgu Mures, cu sprijinul Oficiului Național Central pentru combaterea falsului de moneda si sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Tirgu Mureș au efectuat trei perchezitii domiciliare in județul…

- Joi dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, efectueaza 13 percheziții pe raza județelor Olt și Teleorman, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Valea Calugareasca efectueaza, marti dimineata, patru perchezitii la persoane banuite de furt calificat, a informat IPJ Prahova, potrivit Agerpres. Descinderile au loc pe raza comunei Valea Calugareasca.Citește și: Copil de 8 ani, disparut de…

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov efectueaza 13 perchezitii domiciliare și pun in aplicare 4 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de camata, șantaj și inșelaciune. La data…