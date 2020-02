Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Județean Anticorupție (SJA) Botoșani din cadrul Direcției Generale Anticorupție (DGA) a furnizat miercuri seara primele informații oficiale cu privire la descinderea de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV).

- Ample percheziții DGA au loc la Serviciul Permise din Botoșani, respectiv la Serviciul de Evidența a Populației al unui oraș in județul Botoșani, la mai mulți funcționari și instructori auto banuiți ca luau mita pentru a da permise de conducere.Surse din cadrul anchetatorilor au declarat pentru…

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac 76 de perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dâmbovita, Botosani, Cluj si Mures, dintre care 13 la sediile unor institutii de învatamânt…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate efectueaza un numar de 76 percheziții pe raza municipiului București și a județelor…

- DIICOT face astazi 76 de percheziții, inclusiv la Universitatea „Spiru Haret”. Procurorii au suspiciuni ca mai mulți studenți și masteranzi au obținut in mod fraudulos diplome dupa ce au platit bani mai multor angajați ai unitații de invațamant, intre care și prorectorului . Procurorii spun ca unul…

- Zeci de percheziții in Bistrița-Nasaud și alte 12 județe, precum și in Capitala, sunt efectuate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Structura Centrala, parte din ele la sediile unor instituții de invțamant superior, aparținand Universitații…

- Primaria Municipiului Targu Jiu anunța cetațenii ca, in ceea ce privește casatoriile din noaptea dintre ani oficiate la Poarta Sarutului, toate cuplurile interesate se pot inscrie, fara a mai fi necesar ca macar unul dintre miri sa aiba domiciliul in oraș. Incepand din acest an, atat cuplurile domiciliate…