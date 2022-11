Percheziții la Ocolul Silvic Romuli RA din Bistrița-Năsăud Polițiștii au demarat 16 perchezitii in Maramureș și Bistrița-Nasaud intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals, taiere, fara drept, de arbori și furt de arbori. Polițiștii marmurșeni au descins la sediile unor institutii publice si ocoale silvice, sediile si punctele de lucru ale unor persoane juridice si domiciliile unor persoane fizice de pe raza judetelor Maramures si Bistrita Nasaud , unde exista suspiciuni rezonabile ca detin bunuri/inscrisuri/documente ce au legatura cu infractiuni. Printre locațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lemn de doua miliarde lei vechi, furat „cu acte-n regula”, din padurea comunei Sacel. E vorba de 1.500 metri cubi de material lemnos destinat incalzirii gospodariilor, care nu a mai ajuns la destinație. Ocolul Silvic Romuli, casele unor vanatori și sediul Primariei Sacel (MM) au fost luate ieri la puricat…

- Polițiștii maramureșeni au demarat, joi dimineata, 16 perchezitii in Maramureș și Bistrița-Nasaud intr-un dosar de delapidare, fals intelectual, uz de fals, taiere fara drept de arbori si furt de arbori. Perchezițiile au fost puse in executare de o decizie a Judecatoriei Dragomirești, la solicitatea…

- Polițiștii maramureșeni au demarat, joi dimineata, 16 perchezitii in Maramureș și Bistrița-Nasaud intr-un dosar de delapidare, fals intelectual, uz de fals, taiere fara drept de arbori si furt de arbori, noteaza News.ro . Perchezițiile au fost puse in executare de o decizie a Judecatoriei Dragomirești,…

- Mascații din Maramureș au luat la puricat 16 locații, majoritatea in județul nostru. E vorba de Ocolul Silvic Romuli și 10 padurari bistrițeni. Ar fi fost taiați mii de metri cubi de lemn, ilegal. In aceasta dimineața au fost puse in executare 16 mandate de percheziție domiciliara. Acestea au fost emise…

- O angajata din fieful lui Dragnea a incercat sa fie auditor la Curtea de Conturi cu o diploma de licenta FALSA! Femeia a lucrat inainte la DGAPS Teleorman. Totodata, doamna in cauza a uitat sa-și declare șapte imobile in declarația de avere. Au fost perchezitii la proprietatile unei femei din Teleorman…

- Mama unui tanar suspectat de comiterea unui viol a incercat sa iși salveze fiul prin mituirea celor doi polițiști care anchetau cazul cu doua monede de aur, cunoscute și sub numele de „cocoșei”. Cei doi polițiști au sesizat tentativa de mituire la Direcția Generala Anticorupție din Galați, care a organizat…

- Doi barbați au furat unelte electrice dintr-o casa și au dat o gaura de 3000 de euro. Polițiștii din Beclean i-au prins dupa ce au vandut mai departe marfa. Doi barbați, unul de 24 și altul de 32 de ani, au spart locuința unui barbat din localitatea Piatra și i-au furat aparatura electrica Dupa furt,…

- Ilegalitațile in Ocolul Silvic Telciu continua. Doi barbați au fost reținuți de polițiști. Aceștia ar fi facut un transport ilegal de lemne și au falsificat actele. Polițiștii au reținut, pentru 24 de ore, doi barbați din Telcișor. Aceștia au facut ”echipa buna” intr-o ilegalitate. Mai exact, au falsificata…