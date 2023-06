Percheziții la o rețea care racola persoane cu dizabilități pentru a vinde produse în tren. Victimele erau amenințate, banii confiscați Percheziții in București și in mai multe județe dezvaluie o rețea infracționala organizata specializata in traficul de persoane cu dizabilitați auditive și de vorbire. Grupul infracțional obliga victimele sa vanda produse in trenuri, iar banii erau confiscați. Operațiunea procurorilor DIICOT și a polițiștilor din București a dezvaluit o rețea infracționala organizata, specializata in traficul de […] Articolul Percheziții la o rețea care racola persoane cu dizabilitați pentru a vinde produse in tren. Victimele erau amenințate, banii confiscați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

