Percheziții la o primărie din Giurgiu și la mai multe persoane, într-un dosar care vizează alegerile locale Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Giurgiu, la sediul unei primarii și la locuințele unor persoane, intr-un dosar privind stabilirea de reședințe false pentru a vota la alegerile locale din septembrie 2020. Potrivit Poliției Județene Giurgiu, politistii, sub coordonarea unui procuror, pun in executare 15 mandate de perchezitie, dintre care unul la […] The post Percheziții la o primarie din Giurgiu și la mai multe persoane, intr-un dosar care vizeaza alegerile locale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

