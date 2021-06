Percheziţii la o primărie din Dâmbovița şi la domiciliul edilului, înainte de alegerile locale. Anchetatorii ridică mai multe documente Polițiștii și procurorii dambovițeni fac marți, 15 iunie, percheziții la primaria din comuna Cojasca și la domiciliul primarului. Edilul este suspectat ca ar fi incercat sa mute fictiv mai mulți cetațeni pentru a vota la alegerile locale din 27 iunie. Ancheta vizeaza eliberarea in fals a unor vize de resedinta. Beneficiare ar fi persoane care […] The post Perchezitii la o primarie din Dambovița si la domiciliul edilului, inainte de alegerile locale. Anchetatorii ridica mai multe documente first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Realitatea Plus, 6 persoane, inclusiv edilul au fost conduse la audieri.Vizele ar fi fost eliberate pentru persoane care nu au locuit niciodata in imobilele respective și, mai mult, nici macar proprietarii nu stiau ca la adresele lor au fost eliberate astfel de documente.Pe 27 iunie, in comuna…

- Primarul comunei dambovitene, Victor Gheorghe, este anchetat intr-un dosar penal deschis in legatura cu acordarea mai multor vize de flotant. Perchezitii au loc, marti, la sediul primariei, dar si la domiciliul edilului.

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, sambata, incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Aceasta se va incheia sambata, 26 iunie, la ora 7.00. Vor avea loc alegeri in 36 de localitati, intre care sase orase. Se vor alege 35 de primari, iar intr-o comuna din Dambovita…

- Este primul politician care este reținut intr-un caz de fraudare a alegerilor locale, desfașurate in toamna anului trecut. Polițiștii au intreprins, miercuri, mai multe perchezitii in Prahova, la Ciorani si la Ploiesti, intr-un dosar ce vizeaza o posibila frauda electorala. Anchetatorii banuiesc ca…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi efectueaza, joi dimineata, 32 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Prahova, Dambovita, Calarasi, Ilfov si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de inselaciune de mai multe persoane…

- Potrivit unor surse ale ziarului, a fost ridicata pentru audieri pana și una dintre angajatele patiseriei care imparte un perete cu Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din strada Nițu Vasile. Aceasta intra zilnic in cladire și cerea sa discute cu anumiți angajați ai Direcției. 48 de…

- Polițiștii au efectuat, joi, perchezitii la sediul unei institutii publice si la 14 domicilii ale unor persoane fizice din județul Giurgiu, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals,…

- Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Giurgiu, la sediul unei primarii și la locuințele unor persoane, intr-un dosar privind stabilirea de reședințe false pentru a vota la alegerile locale din septembrie 2020. Potrivit Poliției Județene Giurgiu, politistii, sub coordonarea unui procuror,…