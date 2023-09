Stiri pe aceeasi tema

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, CAMATA, ȘANTAJ, TRAFIC DE PERSOANE, TRAFIC DE MINORI ȘI PROXENETISM, la data de 29 septembrie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata din Poliția…

