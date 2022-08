Percheziții la o grupare care făcea trafic de droguri în Ardeal Polițiștii și procurorii DIICOT din Bistrița-Nasaud au facut miercuri 12 percheziții la membrii unei grupari care ar fi facut trafic de droguri in Bistrița-Nasaud. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, perchezițiile au avut loc in județele Bistrița-Nasaud și Cluj la persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea […] Articolul Percheziții la o grupare care facea trafic de droguri in Ardeal a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

