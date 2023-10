Polițiștii și procurorii DIICOT fac luni trei percheziții domiciliare in județul Argeș la o grupare care ar fi introdus in Romania 186 de kilograme de heroina. Potrivit IGPR, in 26 mai 2022, membrii unei grupari infracționale organizate formata din cetațeni romani și straini ar fi introdus in Romania, prin Portul Constanța, 186 de kilograme de […] Articolul Percheziții la o grupare care a introdus in Romania aproape 200 de kilograme de heroina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .