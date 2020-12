Percheziții la nivel național într-un dosar de evaziune fiscală Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare in aceasta dimineata 144 de mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar penal de evaziune fiscala si inselaciune. Actiunile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si au loc in judetele Mures, Brasov, Covasna, Arges, Alba, Bistrita-Nasaud, Bucuresti, Buzau, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timis si Tulcea. In fapt, in perioada 2016 – prezent, o persoana banuita de comiterea faptelor, avand calitatea de administrator faptic a 6 societati comerciale, ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 144 de mandate de percheziție sunt puse in aplicare luni dimineața in cadrul unei acțiuni de amploare desfașurate in București și 13 județe privind un dosar de evaziune fiscala și inșelaciune. Conform surselor Digi24, printre cei vizați se afla și fostul deputat Octavian Goga, condamnat definitiv intr-un…

- Aproape 150 de perchezitii au loc luni dimineata in Bucuresti si in 13 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala, vizat fiind administratorul a sase societati comerciale, anunța new.ro . ”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, cu sprijinul DGA,…

- Aproape 150 de perchezitii au loc luni dimineata in Bucuresti si in 13 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala, vizat fiind administratorul a sase societati comerciale. ”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, cu sprijinul D.G.A., pun…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare 144 de mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar penal de evaziune fiscala si inselaciune.Actiunile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Percheziții de amploare in aceasta dimineața in șapte județe din țara, printre care și Bistrița Nasaud, și capitala. Administratorul a șase firme ar fi luat credite ilegal. Oamenii legii descind in aceasta dimineața la 144 de domicilii aflate pe raza a șapte județe și capitala. Acțiunile din dosarul…

- Polițiștii fac peste 100 de percheziții in București și in 13 județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala.Prejudiciul urmeaza a fi stabilit dupa administrarea probatoriului, transmite Poliția Romana. Potrivit surselor Digi24, printre cei vizați se afla și un fost deputat PSD, 144 de mandate de…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineața 144 de mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de evaziune fiscala și inșelaciune. Acțiunile se desfașoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Municipiul București a inregistrat marți 18,91% din totalul cazurilor noi de coronavirus raportate in țara in ultimele 24 de ore: 808, dintr-un total de 4.272 de imbolnaviri. Județul Constanța a ramas singurul cu rata de infectare de peste 7 la mia de locuitori. Capitala a ajuns marți la o rata de infectare…