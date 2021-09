Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au anuntat joi ca au confiscat documente la Ministerul de Finante si Ministerul de Justitie ca parte a unei anchete privind o posibila obstructionare a justitiei de catre o agentie guvernamentala care este responsabila de investigarea spalarii banilor, relateaza Reuters.

- Autoritatile germane au efectuat, joi, perchezitii in sediile Ministerului de Finante si Ministerului Justitiei, in cadrul unei investigatii privind activitati financiare ilegale, un caz care intervine inaintea scrutinului parlamentar programat in Germania pe 26 septembrie, anunța Mediafax. Investigatia…

- Germania protesteaza pe langa Rusia cu privire la tentative de furt ale datelor unor parlamentari, denuntand o presupusa pregatire a raspandirii unor dezinformari inaintea alegerilor parlamentare germane, a anuntat luni Ministerul german de Externe, relateaza The Associated Press. Un grup…

- Oficialii de securitate i-au avertizat pe parlamentarii din Bundestag in legatura cu noi atacuri cibernetice provenite de la servicii de informatii straine, odata cu apropierea alegerilor parlamentare de la 26 septembrie din Germania, relateaza vineri DPA. Grupurile parlamentare social-democrat…

- De saptamana viitoare COLECTAREA SELECTIVA a gunoiului nu va mai fi o opțiune ci OBLIGAȚIE. Guvernul pregatește OUG De saptamana viitoare COLECTAREA SELECTIVA a gunoiului nu va mai fi o opțiune ci OBLIGAȚIE. Guvernul pregatește OUG Incepand de saptamana viitoare, Guvernul va aduce modificari importante…

- Verzii germani isi lanseaza vineri congresul care va adopta platforma electorala a formatiunii in perspectiva alegerilor parlamentare din 26 septembrie, reuniunea de trei zile urmand sa se desfasoare in regim de videoconferinta, transmite dpa. Aproximativ 800 de delegati vor adopta duminica, la finalul…