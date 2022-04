Percheziții la membrii unei grupări care vindeau terenuri folosind acte false. Unul dintre suspecți, angajat la Spitalul de Psihiatrie Polițiștii și procurorii DIICOT Iași au facut noua percheziții domiciliare in județele Iași și Vaslui la membrii unei grupari care vindeau terenuri in Iași folosind documente falsificate. Potrivit unui comunicat al IGPR, in luna aprilie 2021, s-ar fi fost constituit, in județul Iași, un grup infracțional organizat in scopul comiterii infracțiunii de inșelaciune cu consecințe […] Articolul Percheziții la membrii unei grupari care vindeau terenuri folosind acte false. Unul dintre suspecți, angajat la Spitalul de Psihiatrie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

