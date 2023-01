Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, desfașoara 24 de percheziții domiciliare, in județul Bihor, la persoane banuite de comiterea infracțiunilor de…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pun in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Constanta, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea…

- Caz incredibil la Suceava, acolo unde un barbat de 38 de ani trebuie acum sa raspunda in fața legii pentru ca inșela oamenii, prejudiciul cauzat fiind undeva la 50 mii de euro. Astfel, la data de 24.10.2022, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Suceava,…