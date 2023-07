Stiri pe aceeasi tema

- Mitica și Bogdan Dragomir ar fi construit un imobil pe un amplasament in litigiu. Cei doi au fost cumparatori de buna credința, iar vanzatorii fac parte din Clanul Stemabil (fiul lui Maria Campina – ghicitoarea) și Clanul Buzea (fiul lui Brațara – ghicitoarea), transmit sursele citate. Miercuri dimineața,…

- Perchezitii miercuri in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar vizand tranzactii succesive de vanzare-cumparare pentru imobile si terenuri aflate in patrimoniul unei institutii publice, prin utilizarea unor sentinte judecatoresti falsificate. ”Astazi, 12 iulie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Mafia imobiliarelor este astazi in vizorul autoritaților. In cursul zilei de azi, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, impreuna cu polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalitații Economice au pus in aplicare 35 de mandate de percheziție…

- Astazi, au fost efectuate 35 de percheziții la persoane care au falsificat acte de proprietate imobile. Au facut tranzacții de 6 milioane de euro. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu cei ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Romana au efectuat 35…

- In cursul zilei de azi, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, impreuna cu politistii din cadrul I.G.P.R. Directia de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 35 de mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si a judetului…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Romana, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție , au descins la 35 de locuințe din municipiul București și județul Ilfov,…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,…

- "La aceasta ora, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 6 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București,…