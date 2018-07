Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dolj au efectuat sambata o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 32 de ani din localitatea Breasta, banuit ca ar fi tras cu arma, in noaptea de vineri spre sambata, in conflictul care s-a iscat in trafic pe o strada din Craiova, ranind in antebrat un tanar de 25 de ani. Potrivit…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate Dambovita, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au descins la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni cu droguri de risc. Patru barbati au fost arestati preventiv.La data de 18 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii…

- Mai multi copaci au cazut pe strada, in Craiova, judetul Dolj, iar in unul dintre cartierele orasului acoperisul unui bloc a cazut intr-o parcare avariind mai multe autoturisme, din cauza furtunii de miercuri seara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tragedia a lovit lumea teatrului. Moartea unui barbat la Teatrul Național din Craiova, județul Dolj a fost anunțata cu mare tristețe, joi. Polițiștii vor cerceta circumstanțele in care acesta și-a pierdut viața.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Craiova, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat miercuri 20 de perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda cu tigari si tutun, de la care au ridicat peste 370.000 de tigari si 29 de kilograme de tutun,…

- Politisti din cadrul Biroului rutier Craiova au tras, vineri, mai multe focuri de arma intr un autoturism care nu a oprit in trafic la semnalul acestora, iar soferul ar putea fi ranit, potrivit Digi 24.Potrivit IPJ Dolj, soferul de 45 de ani a reusit sa fuga si este, in continuare, cautat de politie.Este…

