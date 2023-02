Perchezitii la Istria si Cogealac. Suspectata de contrabanda asimilata, o persoana a fost retinuta

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 30 ianuarie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, au efectuat doua percheziții, una la domiciliul unui barbat de 31 de ani, din Campeni, banuit de…

- Polițiștii fac astazi percheziții la sediul Tredeco Holding și la cel al Companiei de Drumuri Naționale din Arad de unde ridica documente care pot dovedi ca societatea comerciala ar fi caștigat o licitație cu acte falsificate. Marius Cozma, patronul Tredeco Holding, este trimis in judecata și intr-un…

- Miercuri dimineața, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice-I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Mureș efectueaza 18 perchezitii, in 6 judete, la persoane banuite…

- Politistii au descins, marți, la 24 de adrese din judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela societatile de asigurari. 30 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pun in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Constanta, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea…

- La data de 14 decembrie 2022, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, au efectuat doua percheziții, pe raza localitații Mihoești, județul Alba, la imobilele unei…

- Mascații au descins la locuința unui pensionar. Acesta a fost luat pe sus și plasat in arestul poliției bistrițene. Barbatul e cercetat intr-un dosar de contrabanda cu țigari și alcool. Ieri, mascații bistrițeni au descins la locuința unui pensionar din județul Cluj. Acțiunea a avut loc in cadrul unui…