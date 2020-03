Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii constanțeni au depistat in flagrant delict opt barbați, angajați ai unor societați comerciale cu profil transport rutier, care sunt banuiți ca ar fi sustras produse petroliere din incarcatura transportata. Din investigații a reieșit ca, in timp ce s-ar fi deplasat cu incarcatura de combustibil…

- Polițiștii de la Transporturi din Constanța au efectuat 45 de percheziții domiciliare, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt supectate ca au furat 35.000 de litri de petrol pe care, ulterior, l-au inlocuit cu apa, anunța, sambata, printr-un comunicat de presa, Poliția Romana.Perchezițiile…

- Politistii de la Transporturi din Constanta au efectuat 45 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Constanta si Ialomita, fiind ridicate bunuri in valoare de aproximativ un milion de lei. 35 de persoane au fost conduse la sediul politiei, pentru audieri.

- Noapte alba pentru polițiștii din Petroșani care, sambata seara s-au trezit intr-o situație neașteptata. La ei a venit un barbat cu un bebeluș de patru luni pe care l-a lasat acolo, motivand ca e fiul sau, dar ca nu se poate ingriji de el. Ce a urmat e și mai surprinzator.Copilul a fost furat din [...]

- Circulatia rutiera a fost redeschisa pe Autostrada Soarelui pentru toate categoriile de autovehicule, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Odata cu deschiderea circulatiei rutiere pe sectorul de autostrada Drajna Noua (judetul Calarasi) - Fetesti…

- Constanta, 13 ian /Agerpres/ - Un barbat a fost retinut de politisti dupa ce a fost depistat ca a vandut ilegal icre negre, fiind totodata confiscate, in urma a cinci perchezitii domiciliare efectuate in judetul Ialomita la suspecti de infractiuni in domeniul piscicol, zece kilograme de icre negre,…

- Perchezitii de amploare in județele Constanța și Ialomița. Polițiștii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Garzii de Coasta au efectuat trei perchizitii la Capidava șa Giurgeni la persoane implicate in activitați de braconaj piscicol.

- Un accident rutier s a produs vineri, 13 decembrie, pe bulevardul Tomis din Constanta, in apropiere de Rovere. Un microbuz de pasageri care efectua o cursa speciala, avand numere de Ialomita, a lovit alte doua vehicule aflate in trafic. Din fericire, nu a fost ranita nicio persoana, insa circulatia…