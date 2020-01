Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au declansat o ancheta dupa conflictul intre interlopul Bebino din clanul Sportivilor si o grupare adversa, efectuandu-se perchezitii joi dimineata, la domiciliul interlopului Bebino. O ușa ar fi fost sparta și s-ar fi cautat arme. De asemenea, ar fi fost ridicate telefoanele membrilor clanului.…

- In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, efectueaza 13 percheziții in județele Alba și Sibiu.Astazi, 21 ianuarie 2020, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Politistii fac joi dimineata opt perchezitii in Capitala, intr-un dosar penal in care mai multe persoane sunt banuite ca, folosind unelte de pescuit interzise de lege, ar fi sustras peste dintr-un lac privat si apoi l-ar fi comercializat catre societati sau piete din Bucuresti si catre populatie, in…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de perchezitii, in 25 de judete si in Bucuresti.

- In cursul zilei de astazi, politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au efectuat o perchezitie la domiciliul unei femei, de 26 de ani, ocazie cu care au fost identificate si ridicate peste 25.600 de bucati de materiale pirotehnice petarde , de diferite marci. De asemenea, la locuinta persoanei…

- Politistii bucuresteni efectueaza luni sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei. ”In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Iasi, au ridicat 1,75 kilograme de cannabis si bani ce ar fi fost obtinuti din traficul de droguri.Cinci persoane au fost retinute pentru 24 ore. La data de 12 noiembrie 2019, a fost desfasurata…