Stiri pe aceeasi tema

- Politistii giurgiuveni au efectuat, luni, cinci perchezitii la societati de transport international care au pus la dispozitia calatorilor certificate false de efectuare a testarii COVID-19 si care indicau ca acestia nu sunt infectati cu virusul SARS-CoV-2. "In dimineata zilei de 12 aprilie, politistii…

- Excursiile cu teste COVID-19 falsificate oferite la pachet calatorilor de trei firme de turism au intrat atenția organelor de control. Politistii din Giurgiu au facut, luni, 12 aprilie, perchezitii la sediile si punctele de lucru a trei firme de transport international de persoane, prin curse regulate,…

- Mai multe percheziții au loc, luni, la persoane și firme de transport banuite ca vindeau teste Covid-19 cu rezultat negativ falsificate. Conform poliției din Giurgiu, firmele verificate iși desfașoara activitatea in zona garii Filaret din Capitala. Acestea efectueaza transporturi internaționale de…

- Mai multe persoane din Giurgiu sunt banuite ca au eliberat unor calatori teste Covid-19 care atesta faptul ca aceștia nu sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2, dar care in realitate nu au fost efectuate. Perchezițiile se fac, luni, la sediile a trei societați de transport internațional, de…

- Polițiștii din Giurgiu au efectuat luni dimineața mai multe percheziții la persoane și firme de transport banuite de eliberarea și folosirea de teste COVID-19 falsificate, arata IPJ Giurgiu intr-un comunicat. Firmele verificate au activitatea in zona garii Filaret din Capitala. Acestea efectueaza transporturi…

- In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Firmele perchezitionate asigura transportul international de persoane.

- Perchezitii in Giurgiu, la sediile si punctele de lucru a trei societati comerciale, intr un dosar penal privind eliberarea si folosirea de teste Covid 19 falsificate. Astazi, 12 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice I.P.J. Giurgiu, sub coordonarea procurorului…

- Polițiștii din Giurgiu efectueaza luni dimineața mai multe percheziții la persoane și firme de transport banuite de eliberarea și folosirea de teste COVID-19 falsificate, arata IPJ Giurgiu intr-un comunicat.