Percheziții la „firme fantonă" din 10 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală Politistii din judetul Olt au facut astazi 22 de percheziții la „firme fantoma", in 10 județe, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu prejudiciu de peste 550.000 de lei. Polițiștii specializați in investigare a criminalitații economice din Olt fac, marti, 22 de percheziții, in județele Bihor, Mehedinți, Valcea, Timiș, Arad, Calarași, Vaslui, Caraș-Severin, Maramureș și Mureș

