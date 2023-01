Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, efectueaza joi dimineața zece percheziții, anunța IGPR. Activitațile se desfașoara la sediile și punctele de lucru a doua societați comerciale,…

- Zece perchezitii au loc joi intr-un dosar in care o societate comerciala ar fi falsificat documente de participare la o licitatie pentru a cistiga un contract de deszapezire pe mai multe loturi de drumuri nationale si autostrazi. Prejudiciul este estimat ,a peste 30 de milioane de lei. ”In aceasta…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Mureș, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice-I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, efectueaza 18 perchezitii, in șase judete, la persoane banuite de evaziune…

- Percheziții in Alba și alte 5 județe, la persoane banuite de evaziune fiscala. Firme fantoma, folosite pentru operațiuni economice Percheziții de amploare in Alba și alte 5 județe, miercuri dimineața, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – I.G.P.R. si prim procurorului…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, desfasoara marti 24 de perchezitii domiciliare, in judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela societatile…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, desfasoara azi 24 de perchezitii domiciliare, in judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela societatile…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, desfasoara marti 24 de perchezitii domiciliare, in judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela…

- Doua persoane din Bacau au obținut credite de la CAR-uri cu acte false. Frauda este cercetata de polițiști și ieri s-au facut trei percheziții. La data de 02 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cei din cadrul Poliției municipiului Bacau, criminaliști și…