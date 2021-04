Percheziții la firme care făceau curățenie în spitale din Capitală. Acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 19 perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. Sunt vizate firme care faceau curațenie in spitale importante din Capitala. Potrivit Poliției Capitalei, vizati in acest dosar sunt reprezentanti ai unor societati comerciale care prestau, printre altele, si servicii […] The post Percheziții la firme care faceau curațenie in spitale din Capitala. Acuzații de evaziune fiscala și spalare de bani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

