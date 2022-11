Percheziții la Eparhia Cernăuților și Bucovinei. Un băiat de 17 ani doar în lenjerie intimă, găsit în camera arhimandritului Potrivit surselor LB.ua, percheziția a fost efectuata in consistoriu (administrația diecezei), vizand in special pe șeful eparhiei, mitropolitului Meletie al Cernauților și Bucovinei, care este candidatul cel mai probabil pentru postul de șef al manastirii Lavrei Peșterilor din Kiev in locul lui Pavel. Sursa citata afirma ca ofițerii SBU au gasit in camera secretarului Eparhiei de Cernauți, arhimandritul Nikita, un baiat de 17 ani care canta in cor. Acesta era imbracat doar in lenjerie intima. In urma perchezițiilor, au fost gasite, conform unui comunicat SBU publicat pe site-ul propriu, documente… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

