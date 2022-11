Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța condamnarea unui cetațean al Moldovei pentru infracțiunea mercenariat in Donețk, Ucraina, in perioada 2016-2021. Barbatul este din raionul Strașeni și are varsta de 34 de ani. In baza probelor acumulate de ofițerii…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care de mai bine de opt luni ezita sa condamne agresiunea violenta a Rusiei a lui Vladimir Putin impotriva Ucrainei, au fost luați joi, 3 noimebrie, la rost, in prima ședința a Legislativului, de parlamentarul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),…

- Autoritatile ucrainene verifica infrastructura critica a Ucrainei, in special in sectorul energetic, pentru a depista posibili colaborationisti in randul angajaților - potrivit șefului interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk. Acesta a explicat ca fiecare loc in care…

- Consilierul șefului Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a raportat ca o racheta a lovit strada Vladimirskaya din Kiev, unde se afla cladirea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). El a scris despre asta pe canalul sau Telegram. „Una dintre rachetele din Kiev a cazut…

- Rusia trebuie sa raspunda atacului terorist al Ucrainei asupra podului din Crimeea ucigand direct teroristi, a declarat vicepresedintele Consiliului rus de Securitate, Dmitri Medvedev, jurnalistei Nadana Fridrikhson, transmite TASS. Intr-un interviu scris publicat pe canalul Telegram al lui Fridrikhson,…

- Potrivit portalului de știri pravda.com.ua , explozia podului din Crimeea este o operațiune speciala a SBU . Explozia de pe podul Crimeii ar putea fi o operatiune speciala a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) – transmite RBC, citand surse din cadrul organelor de aplicare a legii. Pe de alta…

- Agenții de contraspionaj ai Serviciului de Securitate al Ucrainei au reținut un agent rus la Zaporijie. Femeia a ajuns in oraș sub „acoperirea” unui voluntar, dar in realitate indeplinea sarcina Federației Ruse de a identifica locația unitaților Forțelor Armate, scrie site-ul SBU . Rezidenta in districtul…

- Roman Dudin, fostul sef al Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Harkov, care a detinut aceasta functie pana in mai 2022, a fost retinut sub acuzatia de tradare, potrivit cotidianului ucrainean Pravda. In data de 29 mai, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Roman Dudin…