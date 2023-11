Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput saptamana in forta. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au pus luni, 13 noiembrie in aplicare 8 mandate de percheziție…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au pus in executare 46 de mandate de percheziție domiciliara, la sediile unor persoane juridice banuite de comiterea infracțiunilor…

- In data de 13 noiembrie 2023, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis impreuna cu organele de politie din cadrul IPJ Timis ndash; Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Serviciul pentru Actiuni Speciale si Serviciul…

- Un barbat este cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala, avand in vedere probele administrate care indica obținerea de venituri ilegale de peste 630.000 de lei din inchirierea de șezlonguri și activitați comerciale in regim de beach-bar. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…

- La data de 10 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat 5 perchezitii domiciliare intr un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de evaziune…

- Luni, 2 octombrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au efectuat 7 percheziții, pe raza orașului Ocna Mureș, in vederea documentarii activitații infracționale…

- PERCHEZIȚII in Alba la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala, delapidare și spalare de bani: Prejudiciu de aproape 600.000 de lei din vanzari neinregistrate in contabilitate PERCHEZIȚII in Alba la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala, delapidare și spalare de bani: Prejudiciu de aproape…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au pus in executare astazi șase mandate de percheziție domiciliara și șapte mandate de percheziție auto la sediul unitații administrativ-teritoriale…