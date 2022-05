Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, impreuna cu cei ai Parchetului Anticoruptie, efectueaza perchezitii in imobilul fostului presedinte al Republicii Moldova si presedinte de onoare al Partidului Socialistilor (PSRM) Igor Dodon, le-a declarat reprezentantilor presei…

- Procurorii anticorupție, in comun cu ofițerii CNA și SIS efectueaza percheziții acasa la fostul președinte al țarii Igor Dodon. Acasa la fostul șef de stat a venit și avocatul acestuia, Maxim Lebedinschi.

- Procurorii anticorupție, in comun cu ofițerii CNA și SIS din Republica Moldova au descins, marți, acasa la Igor Dodon. Au loc percheziții și la alte locații și imobile deținute prin persoane interpuse, printre care și la sediul asociației „Uniunea de Afaceri Moldo-Rusa”, al carei președinte este fostul…

- Procurorii in comun cu CNA și SIS au descins astazi dimineața cu percheziții la domiciliul fostului șef de stat, Igor Dodon. Acesta este vizat in dosarul „kuliok”, informeaza Unimedia.info. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La aceasta ora au loc mai multe percheziții in mai multe locații care ii aparțin sau ii sunt afiliate fostului președinte Igor Dodon. Percheziții au loc la casa lui Igor Dodon de pe strada Paris din sectorul Buiucani al capitalei, intr-un penthouse din Chișinau. Dodon ar fi vizat la ora actuala in 6…

- Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, in comun cu procurorii anticorupție, au descins cu percheziții la domiciliul fostului președinte al R.Moldova și președintele de onoare al PSRM Igor Dodon. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Procurorul general interimar al Republicii Moldova, Dumitru Robu, a semnat ordinul privind pornirea urmaririi penale in legatura cu imaginile video din anul 2019 de la sediul PDM, in care Vlad Plahotniuc i-a transmis o punga, in care ar fi bani, președintelui de atunci al R. Moldova, Igor Dodon,…

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal de comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), desfașoara acțiuni de urmarire penala intr-un dosar de contrabanda cu marfuri introduse ilegal pe teritoriul vamal…