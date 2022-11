Perchezitii la domiciliul unui barbat care detinea articole pirotehnice interzise la detinere, comercializare si utilizare persoanelor fizice (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea infracționala a unui barbat de 46 de ani, din Sangera, la care au fost depistate droguri in valoare de circa 1.000.000 de lei, a fost destructurata de ofițerii antidrog ai INI și procurorii PCCOCS.

- Continue reading Flagrant delict și percheziții la persoane banuite de trafic de droguri și deținere fara drept a acestora, pentru consum propriu, șase percheziții, trei arestați și nu mai puțin de 41 de martori citați in cauza at Info real.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov coordoneaza si supravegheaza activitatile organelor de cercetare penala din cadrul Sectiei Regionale de Politie Trasporturi Brasov, care cu sprijinul luptatorilor IPJ Brasov – SAS, in cursul zilei de azi, 11 octombrie 2022, efectueaza perchezitii…

- Sambata, 17 septembrie, polițiștii din Tauții Magherauș au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara la doua locatii de pe raza localitații Remecioara pentru identificarea unor bunuri furate la inceputul lunii septembrie. Persoana banuita de comiterea faptei este un barbat de 28 de ani din…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul Antidrog, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au pus in aplicare 2 mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si…

- Droguri in valoare de 330 000 lei au fost scoase din circuit de polițiști. Potrivit informațiilor, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul unui barbat in varsta de 47 de ani din orașul Soroca.

- Procurorii și polițiștii din Valcea fac miercuri mai multe percheziții la sediul DGASPC Valcea, la un cabinet medical din cadrul Spitalului Județean de Urgența Valcea, dar și la domiciliile unor persoane fizice intr-un dosar care vizeaza fraudarea bugetului de stat cu certificate de handicap. Cercetarile…

- PERCHEZIȚII in Alba și Sibiu in cazul unor furturi din locuințe: Un barbat, REȚINUT de polițiști PERCHEZIȚII in Alba și Sibiu in cazul unor furturi din locuințe: Un barbat, REȚINUT de polițiști In cursul zilei de 9 august a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului…