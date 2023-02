Percheziții la domiciliile a doi polițiști suspectați de corupție Ofițerii Serviciului Protecție Interna și Anticorupție al MAI in comun cu procurorii din cadrul PCCOCS au efectuat astazi percheziții in automobilele și domiciliile a doi polițiști de patrulare, suspectați de luare de mita. Cei doi inspectori sint suspectați ca au pretins de la un șofer 800 de euro mita pentru a nu-l atrage la raspundere contravenționala, precum și in vederea radierii punctelor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

