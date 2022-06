Stiri pe aceeasi tema

- Update 9.10: Sunt vizați membrii clanului Zoicarenilor in sectorul 2 al Capitalei Articol inițial: Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, fac miercuri 11 percheziții in București…

- Procurorii si politistii fac, miercuri dimineata, 11 perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar privind traficul de heroina, 15 persoane urmand sa fie duse la audieri. Surse judiciare au declarat, pentru Adevarul, ca se verifica o posibila legatura intre suspecti si distribuirea de droguri la Saga…

- Procurorii DIICOT și polițiștii fac miercuri 11 percheziții domiciliare in București și Ilfov, fiind vizata o rețea de traficanți de droguri care distribuia heroina consumatorilor din Capitala.

- Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 4, impreuna cu reprezentanți ai Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului - Direcția Metale prețioase, au efectuat luni verificari la mai multe societați comerciale de tip…

- Un copil de 10 ani care a plecat marți dimineața la scoala, in Capitala, si nu a mai revenit acasa a fost gasit in gara Ploiesti Sud, de catre polițiștii de la Transporturi Feroviare, care au informat polițiștii din Ilfov.

- Doua persoane banuite de trafic de droguri au fost arestate preventiv, iar una a fost pusa sub control judiciar in urma unei ample actiuni a politistilor Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau si procurorilor D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzau, care au efectuat duminica mai…

- Polițiștii și procurorii au efectuat, marți, mai multe percheziții in București și Ilfov, intr-o cauza privind savarșirea unor infracțiuni de furt calificat. Patru barbați au fost reținuți, fiind acuzați ca furau din centrele comerciale. Potrivit Poliției Capitalei, prejudiciul ajunge la 50.000 de…

- Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție - sserviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 5 au facut percheziții, miercuri, in Capitala și in județele Ilfov și Teleorman, pentru prinderea a doi falși peisagiști care au indus mai multe persoane in eroare, luandu-le banii.…