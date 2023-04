Percheziții la contrabandiști de țigări din vestul țării. Suspect prins în flagrant cu mii de pachete Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș, au pus ieri in executare cinci mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de contrabanda cu țigari. „In urma perchezițiilor au fost ridicate 2.198 […] Articolul Percheziții la contrabandiști de țigari din vestul țarii. Suspect prins in flagrant cu mii de pachete a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, 13 aprilie, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș, au pus in executare 5 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad impreuna cu cei din Serviciul pentru Acițiuni Speciale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, au descins, astazi, in șase locații unde fac percheziții. Sunt vizate mai multe domicilii…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad au desfașurat pe parcursul lunii martie mai multe acțiuni și percheziții, la persoane banuite de contrabanda. In total au fost descoperite țigari de contrabanda in valoarea de doua milioane de lei, iar trei suspecți au fost reținuți.…

- La fața locului polițiștii au gasit 2 bidoane din plastic, de 20 și 35 de litri, goale și un furtun de aproximativ 2 metri, cu care s-ar fi incercat sustragerea carburantului din rezervor, pe sol observandu-se pete de combustibil.In apropiere polițiștii au identificat un tanar, care, la vederea acestora,…

- La fața locului polițiștii au gasit 2 bidoane din plastic, de 20 și 35 de litri, goale și un furtun de aproximativ 2 metri, cu care s-ar fi incercat sustragerea carburantului din rezervor, pe sol observandu-se pete de combustibil.In apropiere polițiștii au identificat un tanar, care, la vederea acestora,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus ieri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a cinci inculpați, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni…

- Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Suceava au descins, miercuri dimineața, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, in mai multe locații din Suceava și Liteni, intr-un dosar ce vizeaza comiterea mai multor infracțiuni de fals in inscrisuri ...

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, efectueaza joi dimineața zece percheziții, anunța IGPR. Activitațile se desfașoara la sediile și punctele de lucru a doua societați comerciale,…