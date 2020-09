Percheziții la contrabandiști de alcool și țigări din Timiș. Ce capturi au făcut anchetatorii Doua persoane au fost reținute, in urma a opt percheziții facute in județele Sibiu, Satu mare și Timiș la persoane acuzate de contrabanda cu țigari și alcool. Oamenii legii au confiscat sume importante de bani, mii de litri de alcool și mii de țigarete. Potrivit Poliției Sibiu, perchezițile au fost facute vineri de Serviciul de […] Articolul Percheziții la contrabandiști de alcool și țigari din Timiș. Ce capturi au facut anchetatorii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

