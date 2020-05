Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii efectueaza cercetari sub aspectul savarșitii infracțiunii de tentativa de omor, dupa ce femeia și-a aruncat pe jos propriul copil. Citește și: Un salvator SMURD a avut parte de socul vietii. Chemat la un accident, a descoperit ca victima era chiar fiul lui "In acest caz…

- Bataie ca-n filme in orașul Recaș, județul Timiș, unde mai mulți barbați și-au carat pumni și picioare chiar in fața unui magazin. Din primele informații este vorba de o disputa mai vechie intre cațiva localnici și ciobanii din zona, scrie ziarul local Pressalert.Scenele violente au avut loc, marți…

- Incidentul a avut loc vineri la pranz in cartierul Aradul Nou. In timpul altercației, un tanar a scos un pistol și a tras mai multe focuri. Politistii au intervenit in urma unui apel la 112. ”S-a constatat ca a izbucnit un conflict spontan intre trei aradeni, de 20, 30 si 39 de ani si alte patru persoane,…

- Oamenii inca trebuie sa stea in casa, conform Ordonanței Militare nr. 3, iar daca ies afara trebuie sa aiba un motiv bine intemeiat. Din pacate, nu toți ințeleg acest lucru, iar consecința sunt amenzile. Polițiștii și jandarmii au dat amenzi de peste 200.000 lei in 24 de ore, in Timiș. In județul Timiș,…

- „Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, pe o strada din comuna Barcea, sat Podoleni, are loc o altercatie intre mai multe persoane. Politistii s-au deplasat la fata locului si au constatat ca cele sesizate…

- Politistii din Turcia au arestat luni mai multe persoane, inclusiv unele deghizate in medici, care au transformat o vila privata intr-un club de noapte si au organizat o petrecere, in pofida riscurilor de raspandire a noului coronavirus. Potrivit agentiei de presa DHA, 11 persoane banuite…

- RESITA – Oamenii legii vorbesc despre cinci barbati prinsi in flagrant delict, imediat dupa ce au spart un depozit, unul dintre ei fiind urmarit national: resiteanul cautat dupa ce a spart 12 apartamente! Totul s-a intamplat joi dimineata, in jurul orei 4.00, cand o patrula de politisti si jandarmi…

- Romania e campioana UE la accidente rutiere soldate cu morți. Iar daca parlamentarii nu se arata dispuși sa schimbe legislația incat șoferii sa se gandeasca de doua ori inainte sa se urce bauți la volan sau sa calce pedala de accelerație pana in podea, polițiștii fac controale de amploare. Se intampla…