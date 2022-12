Stiri pe aceeasi tema

- In urma activitaților desfașurate in data de 6 decembrie de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, in cadrul unor cercetari intr-un dosar penal, avand ca obiect savarșirea infracțiunii de contrabanda, au fost puse in executare a 3 mandate de aducere și 12 mandate…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au pus in aplicare, in dimineața zilei de 6 decembrie, un numar de 12 mandate de percheziție domiciliara, la persoane banuite de comiterea infracțiunii de contrabanda.…

- Incepand cu primele ore ale acestei dimineti, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Maramures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au pus in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara, la persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda.Persoanele…

- Politistii din Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, efectueaza 73 de perchezitii, la sediile unor societati comerciale si domiciliile mai multor persoane, banuite de desavarsirea infractiunilor de inselaciune, tentativa la inselaciune, fals in declaratii si fals in inscrisuri…

- Doua femei din Craiova, au fost reținute, ieri, in urma a trei percheziții efectuate intr-un dosar de furt. Polițiștii din cadrul Sectiei 3 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore, doua femei de 35 si 36 de ani, din municipiu, banuite de comiterea infractiunii de furt in forma continuata. Tot ieri,…

- Doi barbați au fost reținuți, ieri, in urma a patru percheziții efectuate in comuna doljeana Unirea, pentru comiterea infracțiunii de contrabanda. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dolj au efectuat 4 perchezitii in comuna Unirea, sub supravegherea unui procuror din cadrul…

- Politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au desfasurat activitati intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de inselaciune. Un barbat a fost retinut.In cursul zilei de ieri, 23 septembrie…