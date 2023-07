Percheziții la Constanța. DNA, descindere la Primăria condusă de Vergil Chițac Informații de ultima ora indica faptul ca procurorii anticorupție ar fi trecut, joi, pragul Primariei Constanța. Ar fi vorba despre percheziții la sediul instituției conduse de catre Vergil Chițac. Joi dimineața, 13 iulie, procurorii DNA au descins la Primaria Constanța, iar din primele informații ar fi vorba despre un dosar de abuz in serviciu. Conform […] The post Percheziții la Constanța. DNA, descindere la Primaria condusa de Vergil Chițac first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au efectuat joi dimineața percheziții la Primaria Constanța, conform ziuaconstanta.ro.Potrivit sursei citate, procurorii anticorupție ar verifica unele achiziții legate de un concurs nautic. Primarul Vergil Chițac nu a dorit sa comenteze. CITESTE SI Macron pune degetul pe ranile…

- Procurorii DNA efectueaza joi percheziții la Primaria Constanța, conform surselor Info Sud-Est din administrația locala. In acest dosar, primarul Vergil Chițac ar fi suspect de abuz in serviciu. De asemenea, in dosar ar fi vizat și viceprimarul PNL Ionuț Rusu. Vergil Chițac, Ionuț Rusu și Alin Vintila,…

- Procurorii DNA se afla in aceasta dimineata la Primaria ConstantaIn aceasta dimineata, 13 iulie 2023, procurorii DNA au efectuat o actiune la Primaria Constanta, vizat fiind, conform surselor noastre primarul Vergil Chitac.Actiunea este in dinamica in aceste momente.UPDATE 1Conform surselor noastre,…

- Procurorii DNA efectueaza joi percheziții la Primaria Constanța, conform informațiilor Info Sud-Est. In acest dosar, primarul Vergil Chițac ar fi suspect de abuz in serviciu. știre in curs de actualizare Articolul BREAKING Percheziții DNA la Primaria Constanța, Vergil Chițac ar fi suspect de abuz in…

- Informații de ultima ora indica faptul ca procurorii anticorupție ar fi ajuns la sediul Primariei Capitalei. S-ar fi oprit intr-un birou al instituției in fruntea careia se afla Nicușor Dan. Din primele date, s-ar derula percheziții la Primaria Generala a Capitalei. Potrivit unor surse citate de realitatea.net,…

- Directorul general și alți 5 șefi dintr-o companie din subordinea Ministerului Energiei sunt acuzați de spalare de bani și ca și-au insușit bani din achizițiile facute de instituție. Procurorii DIICOT au facut, miercuri, zeci de percheziții la compania nationala intr-un dosar in care prejudiciul este…

- Proiectele derulate in municipiul Constanta trebuie finalizate pana cel mai tarziu la sfarsitul anului 2023, altfel, municipalitatea va fi obligata sa continue restul de lucrari din fonduri proprii si eventual sa returneze banii europeni Acest lucru ar fi o catastrofa pentru bugetul municipiului Constanta,…

- Unul dintre fostii colaboratori ai city managerului demisionar, Felicia Ovanesian a plecat si el din Primaria Constanta.Seful Directiei de Urbanism si Patrimoniu din cadrul Primariei Constanta, Razvan Calota, venit de la Primaria Mangalia si a cerut transferul la Primaria Municipiului Giurgiu, Directia…