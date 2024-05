Stiri pe aceeasi tema

- Marți dimineața au fost puse in executare 16 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar ce privește infracțiuni de evaziune fiscala in domeniul silvic, in județele Cluj și Harghita.Polițiștii au vizat mai mulți agenți economici din municipiul Radauți, orașul Broșteni, comuna Crucea, Dorna…

- Politistii Biroului de Investigare a Criminalitatii din Mediul de Afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitati Economice Suceava au efectuat, marti, 16 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silvic, potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul…

- In dosarul instrumentat de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Mures, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ludus, anchetatorii au facut, marti, patru perchezitii.„La activitati au fost identificate mai multe exemplare canine din diferite rase, dintre care…

- Doua zile de controale pe linie silvica in Maramureș. Polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș efectueaza, in perioada 14-15 martie, ample controale, in sistem integrat, la agenți economici care desfașoara activitați de depozitare, prelucrare, comercializare…

- La data de 6 martie 2024, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul de Investigații Complexe, sub indrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat 8 percheziții domiciliare, in cadrul…

- La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza sapte perchezitii domiciliare, in judetele Galati, Braila si Olt.Activitatile sunt desfasurate…

- Furturile de lemne nu mai mira pe nimeni. In județul Cluj s-au inmulțit delictele silvice, recent au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale pentru nereguli in acest domeniu. In perioada 20 februarie – 01 martie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul…