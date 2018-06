Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Directiei de Politie Transporturi fac, joi, 5 perchezitii, la sediile unor societati comerciale din Capitala, intr-un dosar ce vizeaza infractiuni de abuz in serviciu, delapidare si fals intelectual, verificari avand loc si la CFR Calatori, care are sediul in Ministerul Transporturilor.

- Festivalul International de Film Bucuresti, aflat la cea dea XIV editie, isi deschide portile in perioada 11-16 iunie, in Capitala, unde va avea si o sectiune dedicata Centenarului. Bucharest International Film Festival este organizat cu sprijinul Primariei Capitalei, prin ARCUB. In cadrul festivalului…

- Inspectoratul școlar al Municipiului București a publicat, miercuri, lista gradinițelor de stat din Capitala care raman deschise peste vara. Copiii sunt acceptați, in general, la gradinițe aflate in sectorul in care locuiesc. Sectorul 2 are cea mai scurta perioada in care unitațile de invațamant preșcolar…

- DIICOT a efectuat, miercuri dimineata, 57 de perchezitii domiciliare in Bucuresti, judetul Ilfov si Giurgiu, la celebrul clan interlop Ștoaca. Este vizata destructurarea gruparii specializate in trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de influenta, trafic de persoane,…

- Petrecerea de Ziua Copilului s-a mutat dintr-o gradinița din Capitala direct la spital. Mai mulți copii din București din sectorul 3 au ajuns pe mana medicilor dupa ce au prezentat simptome ale toxiinfecției alimentare. “La data de 01.06.2018, la ora 00.10, Sectia 11 Politie a fost sesizata prin Sistem…

- Comentatorul-legenda al Romaniei, Cristian Țopescu, a incetat, marți, din viața, dupa o indelungata suferința, la Spitalul Elias din Capitala. El avea 81 de ani. The post A murit Cristian Țopescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Un tren de calatori al unui operator feroviar privat a deraiat, marti, in localitatea Coltani din judetul Caras-Severin. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), Alina Moisoi, deraierea a avut loc pe sectia de cale ferata…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…