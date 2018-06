Stiri pe aceeasi tema

- Compania nationala de transport feroviar CFR Calatori a inchiriat pentru sambata trei perechi de trenuri cu destinatia Bucuresti, in aceeasi zi in care in Capitala are loc mitingul PSD „impotriva abuzurilor”, scrie Mediafax. Compania nu a precizat cine a platit pentru ele.

- CFR Calatori a anunțat faptul ca mai multe trenuri InterRegio iși vor prelungi traseul. Este vorba despre trenuri care circula de la Baia Mare, Cluj Napoca, Timisoara si Resita, și care pana acum aveau ca destinație Capitala. CFR Calatori a anunțat ca in perioada 11 – 29 iunie 2018, pentru asigurarea…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii DIICOT fac, miercuri dimineata, 238 de perchezitii in Bucuresti si in 28 de judete, in cadrul a 15 dosare penale de criminalitate organizata. Conform unor surse judiciare, 47 de perchezitii au loc la Timisoara, majoritatea in…

- Oamenilor legii le revine misiunea, miercuri, sa faca nu mai putin de 30 de verificari, pe raza a cinci judete si a Capitalei. Mai mult, se vor face si 9 audieri. Sunt vizate atat sedii de firme, cat si locuinte ale unor persoane. Si posibile fapte de evaziune fiscala si spalare a banilor, potrivit…

- Ideea i-a apartinut lui Cristian Pitulice, un tanar care lucreaza in domeniul turismului de mai bine de 14 ani. El si-a propus ca acest tren sa ii duca pe pasageri in locurile autentice din Transilvania, care nu sunt prezentate niciodata in tururile ghidate. Cristian Pitulice: „Am pus doua lucruri…

- CFR Calatori a anuntat ca 41 de trenuri au fost anulate din cauza viscolului, care afecteaza 14 judete plus Capitala. Mai multe dintre garnituri circulau pe ruta Bucuresti-Constanta si retur. Altele ar fi trebuit sa circule intre Bucuresti si Fetesti, ...

- CFR Calatori a anulat, pentru vineri, 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo. De joi de la ora 23.00 si pana vineri la ora 15.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat…

- Mai multe trenuri inregistreaza in prezent intarzieri in Gara de Nord din Capitala, unele si de cateva ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul companiei de stat CFR Calatori, scrie news.ro.Astfel, trenul InterRegio (IR) 347, care vine de la Viena, inregistra o intarziere de 400 de minute…