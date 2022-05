Percheziții la casele de amanet. Sacoșe de aur și argint au fost confiscate Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 4 a luat la verificat casele de amanet, iar, la multe dintre ele, au gasit nereguli foarte mari. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 4, impreuna cu reprezentanți ai Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului – Direcția Metale prețioase, au efectuat luni verificari la mai multe societați comerciale de tip amanet, fiind depistata și confiscata cantitatea de aproximativ 4 kg obiecte din argint in valoare de 124.000 lei si peste 4 kilograme de bijuterii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

