Perchezitii la Braila. Ce s-a gasit in locuinta unui barbat (FOTO)

Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta noastra si a comunitatii Ieri, 08 decembrie a.c., in cadrul actiunii BLOCADA, desfasurata in sistem integrat, politistii si jandarmii au desfasurat 18 actiuni si razii pentru prevenirea si descurajarea faptelor comise cu violenta, a situatiilor de risc si pentru combaterea consumului de droguri, transmite IPJ Bra ...