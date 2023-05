Percheziții la Botoșani. Medic bănuit că a solicitat spre decontare servicii medicale care nu au fost prestate în mod real Percheziții la Botoșani. Medic banuit ca a solicitat spre decontare servicii medicale care nu au fost prestate in mod real Avand in vedere cercetarile care se efectueaza intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de obținere ilegala de fonduri, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara la locuința persoanei banuite de comiterea infracțiunii, precum și la alte imobile aparținand acesteia, din comuna Mitoc și municipiul […] Citește Percheziții la Botoșani. Medic banuit ca a solicitat spre decontare… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața din Bucecea, rascolita de polițiștii de la Economic La data de 4 mai 2023, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și Secției de Poliție Rurala nr. 5 Mihaileni au acționat pentru prevenirea și combaterea comerțului…

- Evazioniști amendați de polițiștii de la Economic la Targul de la Popauți La data de 29 aprilie 2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul specialiștilor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Comisariatului pentru Protecția…

- Percheziții la Albești! Ce cautau oamenii legii Joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, la locuința unei persoane banuita de comiterea mai multor infracțiuni de punerea in circulatie a unui produs purtand…

- Respectarea drepturilor de autor in vizorul poliției. 6 agenți economici din Botoșani, verificați și amendați Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat la data de 15 martie o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale in domeniul drepturilor…

- Ieri, 14 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au pus in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, in județele Bacau și Botoșani, la persoane…

- Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 5 București pun joi in aplicare un mandat de percheziție domiciliara și un mandat de aducere, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune. In perioada 2022 – prezent, administratorul unei societați comerciale…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, 9 perchezitii in judetele Dambovita si Arges, la persoane suspectate ca au solicitat pe nedrept ajutoare, sustinand ca activitatea le-a fost afectata de pandemia de coronavirus. 85 de persoane sunt cautate pentru a fi audiate. ”In aceasta dimineata, 22 februarie,…