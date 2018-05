Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi, au efectuat, marti, patru perchezitii domiciliare pe raza comunei Cristinesti, la principalii suspecti in cazurile unor talharii comise pe raza a doua comune, anunța Agerpres. Potrivit…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi, au efectuat, marti, patru perchezitii domiciliare pe raza comunei Cristinesti, la principalii suspecti in cazurile unor talharii comise pe raza a doua comune. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce un autoturism parcat pe o strada din municipiul resedinta a fost incendiat in noaptea de luni spre marti, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp. Potrivit sursei citate, politistii fac…

- Un barbat din municipiul Botosani a fost sanctionat de politisti dupa ce a sunat la numarul unic de urgenta 112 pentru a anunta ca si-a ucis tatal la locuinta sa, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp, anunta Agerpres."Echipajul deplasat…

- Politistii prahoveni si cei de la Directia de Operatiuni Speciale au efectuat joi perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala, prejudiciul in cauza fiind estimat la peste sapte milioane lei, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova.Perchezitiile…

- Noua persoane vor fi aduse la audieri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj in urma perchezitiilor efectuate miercuri in mai multe judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Politistii din Botosani au efectuat sase perchezitii la locuintele unor suspecti de detinere ilegala de arme, doua persoane fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) pentru audieri, a informat miercuri purtatorul de cuvant al institutiei, Maria Carp. Potrivit sursei citate, la…