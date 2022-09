Percheziții la Bârca pentru trafic de droguri La data de 22 septembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova, au continuat actiunile pe linia traficului si consumului de droguri. Astfel, a fost pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in comuna Barca, județul Dolj, context in care au fost identificate resturi dintr-o cultura out-door de cannabis si 10 doze de cannabis. In continuarea activitatilor, cu sprijinul politistilor Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti, au fost puse in executare doua mandate de perchezitie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

