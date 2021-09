Percheziții la bărbați bănuiți de trafic de minori și act sexual cu un minor. 15 persoane duse la audieri In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurori DIICOT Caraș-Severin, au efectuat patru percheziții domiciliare la adresele unor persoane din județul Caraș-Severin banuite de trafic de minori, act sexual cu un minor, folosirea prostituției infantile și folosirea serviciilor unei persoane exploatate. 15 persoane vor fi conduse la audieri, pe […] Articolul Percheziții la barbați banuiți de trafic de minori și act sexual cu un minor. 15 persoane duse la audieri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mandate puse in executare de politisti. Arestati preventiv pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de persoane, tentativa la infractiunea de trafic de persoane si proxenetism.La data de 1 septembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat…

- Cinci persoane au fost duse, miercuri, la audieri la sediul DIICOT Satu Mare, fiind suspectate de trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce in urma a 12 perchezitii domiciliare au fost ridicate trei kilograme de canabis, doze de cocaina, comprimate ecstasy, pistoale cu gaze si sume de bani,…

- Trei barbati cu varste cuprinse intre 38 si 41 de ani au fost retinuti de procurorii DIICOT Constanta intr-un dosar de trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism, victimele fiind tinere cu varste de 17-21 de ani, potrivit Agerpres. Potrivit unor comunicate transmise, miercuri, de…

- In aceasta dimineata, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala au efectuat 13 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Arad, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de trafic de droguri…