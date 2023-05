Percheziții la bărbați bănuiți că au furat mai multe mașini în vestul țării. Suspecții au fost reținuți Politistii Biroului Investigatii Criminale Deva au identificat, in urma activitatilor investigative, patru barbati din judetul Mehedinti, cu varste cuprinse intre 21 si 42 de ani, banuiți de comiterea unor infractiuni de furt de autoturisme. „Ultima infractiune de acest gen a fost reclamata politistilor la data de 8 februarie 2023, cand Poliția Municipiului Deva a fost […] Articolul Percheziții la barbați banuiți ca au furat mai multe mașini in vestul țarii. Suspecții au fost reținuți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

