Percheziții la Argeș. Cum au câștigat zeci de mii de lei prin fraude informatice Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești au efectuat 4 percheziții domiciliare in municipiul Pitești și localitatea Maracineni, la locuințele unor persoane banuite de frauda informatica, fals in inscrisuri sub semnatura privata și fals informatic. Din cercetari au rezultat indicii ca, in cursul anului 2017, trei barbați, cu varste cuprinse intre 28 și 34 de ani, ar fi obținut caștiguri ilicite prin introducerea de date informatice, necorespunzatoare adevarului, pe site-urile unor instituții financiare nebancare. Prejudiciu de 35.000 de lei. de 35.000 de lei. In… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

