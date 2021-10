Un numar de 17 persoane au fost induse in eroare de vrajitori si vrajitoare din municipiul Ploiesti care pretindeau ca au har divin si pot rezolva orice fel de problema sociala, prejudiciul estimat fiind de 200.000 lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Prahova au efectuat doua perchezitii domiciliare in municipiul Ploiesti la locuintele unor persoane banuite de inselaciune in forma continuata, patru mandate de aducere fiind puse in executare. “Din cercetari a rezultat ca cele 4 persoane ar fi indus in eroare…